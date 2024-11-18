18日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。 売買代金 銘柄名売買代金増加率(％)株価 １. 日経レバ117519 3.2 25925 ２. 野村日経平均 21637 118.0 39690 ３. 日経ベア２ 1482520.5 307.7 ４. 楽天Ｗブル 10369 5.3 30650