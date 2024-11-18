石川県は18日、能登半島地震の発生から1年となる来年元日に犠牲者の追悼式典を開催することを正式に決めたと明らかにした。地震発生時刻の午後4時10分に黙とうをささげる。9月の記録的豪雨で犠牲になった人も追悼する。式典は午後3時35分から、輪島市の日本航空学園能登空港キャンパスの体育館で開催。遺族代表が追悼の言葉を述べ、参列者が献花する。石川県内の地震による死者は災害関連死を含めて456人に上る見通し。豪雨