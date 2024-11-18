Hiroko Hamada［東京１８日ロイター］ - 午後３時のドル／円は、前週末のニューヨーク市場の終盤に比べて小幅にドル高／円安の１５４円半ばで取引されている。名古屋市で講演を行った植田和男日銀総裁の発言を受けて午前中には一時１５５円前半まで上昇する場面もみられた。ただ、ドル買いが一巡した後は１５４円半ばから後半を中心に一進一退の展開が続いた。日銀の植田総裁は名古屋市で開いた金融経済懇談会で、金融緩和