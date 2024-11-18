第103回全国高校サッカー選手権大会（12月28日開幕）の組み合わせ抽選会が18日、東京都内で行われ、前回大会覇者としてAシードで2回戦から登場する青森山田は初戦で高川学園（山口）と対戦することが決まった。28年連続30度目出場となる青森山田。前回大会は正木昌宣監督が就任1年目で頂点に立った。今大会では2大会連続5度目の優勝を狙う。小沼蒼珠主将は壇上で高川学園の印象を「勝負強く、攻撃的サッカーをしてくると思う」