鹿児島市で乗用車が歩道に突っ込み、歩行者1人が死亡、1人が重体となった事故で、鹿児島中央署は18日、自動車運転処罰法違反（過失致死傷）の疑いで、乗用車を運転していた女（84）を逮捕した。11日の事故では歩行者4人が搬送され、残る2人も重軽傷を負ったことも判明した。