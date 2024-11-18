警察によりますと、17日午後4時半ごろ、糸魚川市の権現岳で登山をしていたイスラエル国籍の20代の女性2人から、「権現岳の登山をしたが、暗くなり天候も悪く下山できない」と家族や知人に連絡がありました。家族や知人は2人が滞在していた市内の宿泊施設に連絡し、宿泊施設が119番通報しました。2人は17日午前中から、柵口の登山道から入って山頂に達し、隣の鉾ヶ岳に移動していたところで遭難したということです。2人とは知人を介