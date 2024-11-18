IHGホテルズ＆リゾーツは、「グローバル サイバーセール」を11月18日から12月3日まで開催する。アプリ会員のみ11月19日まで先行予約ができる。全世界の対象ホテルへの宿泊予約で、IHGワンリワーズ会員はベストフレキシブルレートから25％、会員以外は同17％を割引く。宿泊期間は11月21日から2025年4月30日まで、かつ宿泊日の3日前まで。全額前払い、払い戻し・変更不可となる。