【ソウル時事】北朝鮮の朝鮮中央通信は１８日、金正恩朝鮮労働党総書記が１５日に行った演説の内容を報じた。正恩氏はロシアへの北朝鮮軍兵士の派遣には直接言及しなかったが、ウクライナ情勢に関連し「米国主導の軍事同盟が欧州とアジア太平洋地域を包括するより広い範囲へと拡大しており、侵略の矛先はわが国に集中している」と述べ、米国を非難した。正恩氏がウクライナ情勢と朝鮮半島情勢を関連付けて発言するのは異例。演