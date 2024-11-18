第103回全国高校サッカー選手権大会の組み合わせ抽選会が11月18日に行なわれた。熾烈な予選を勝ち上がってきた全国の代表48校が日本一を目ざす、冬のビッグトーナメントも今大会で103回目を迎える。国立競技場で開催される開幕戦は、帝京（東京B）対京都橘（京都）に。また昨年度優勝の青森山田（青森）は、高川学園（山口）と初戦で激突。そのほか、１回戦から尚志（福島）対東福岡（福岡）、前橋育英（群馬）対米子北（鳥