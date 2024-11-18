サムスン電子ジャパンは、同社公式ECサイトでブラックフライデーイベントを実施する。期間は11月21日10時～12月2日。 「Samsung オンラインショップ ブラックフライデー」では、フルワイヤレスイヤホン「Galaxy Buds3 Pro」や「Galaxy Buds3」が割引価格で提供されるほか、スマートフォン「Galaxy S24/S24 Ultra」や「Galaxy Z Flip6/Fold6」、タブレット「Galaxy Tab S10」シリーズなどを