【モデルプレス＝2024/11/18】女優の安達祐実が17日、自身のInstagramを更新。遊び心があふれたニット姿を披露し、話題を呼んでいる。【写真】安達祐実「穴だらけ」ニットコーデ姿◆安達祐実、遊び心あふれたニット姿を披露この日、安達は自身がプロデュースするアパレルブランドのアイテムを着用したコーディネートを投稿。「穴だらけ！」 「柔らかくて遊び心もあって、かわいいニットです！重ね着で遊んでください」と紹介し、大