タレントで元宮崎県知事の東国原英夫氏が１８日、ＴＢＳ系「ゴゴスマ」（月〜金曜・午後１時５５分）に生出演。１７日に行われた兵庫県知事選で斎藤元彦前知事が再選された結果を受け“謝罪”した。斎藤氏に批判的な立場をとってきた東国原氏は「ＳＮＳで批判の言葉があった。謝罪しろ、謝れという。今まで斎藤候補に対して否定的、ネガティブな問題提起をしてきた。それがけしからん、謝れ、ということなんですよ。なので、ど