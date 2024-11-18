第１０３回全国高校サッカー選手権大会（１２月２８日開幕）の組み合わせ抽選会が１８日、都内の日本テレビ本社で行われた。＊＊＊１５大会ぶり出場の帝京（東京Ｂ）は国立競技場で行われる開幕戦に登場。京都橘（京都）と対戦する。国立競技場でのプレーは、２００９年度大会の開幕戦ルーテル学院戦（１●３）以来となる。主将の砂押大翔は「夢の国立競技場でプレーできることをうれしく思います。帝京らしいサッカー