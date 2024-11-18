ひと月に70本もの希少モデルを仕入れ、即転売。莫大な利益をあげる巨大転売組織が福岡にあった。一般顧客は買えないのに、なぜ彼らは大量購入できるのか。暴力団まで関わる転売システムに迫る。前編記事『ロレックス正規品販売店や買取店もグル、背後には暴力団まで…！儲かってしょうがない…！福岡・巨大「ロレックス転売グループ」が行う「希少モデルを月70本大量入手」の驚愕手口』より続く店公認の転売ヤー同一名義による購入