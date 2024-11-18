◇プロボクシングWBA世界スーパーフェザー級挑戦者決定戦同級8位 堤駿斗（志成）＜12回戦＞同級14位レネ・アルバラード（ニカラグア）（2024年12月31日東京・大田区総合体育館）ボクシングの志成ジムは18日、都内で会見を開き、前東洋太平洋フェザー級王者で現WBAスーパーフェザー級8位の堤駿斗（25＝志成）が12月31日に東京・大田区総合体育館でWBAスーパーフェザー級挑戦者決定戦に出場すると発表した。元WBA世界ス