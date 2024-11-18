【ソウル聯合ニュース】米海軍のロサンゼルス級原子力潜水艦「コロンビア」が１８日、補給や乗組員の休息のため韓国南部の釜山作戦基地に入港した。韓国海軍はコロンビア入港を機に、韓米海軍間の艦艇訪問などの交流・協力を通じて、連合防衛体制をさらに強固にする計画とコメントした。釜山作戦基地には今年９月にも米原潜バーモントが入港した。著作権者(c) 聯合ニュース. 無断転載・転用、AI学習および利用禁止