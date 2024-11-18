数々の妖怪伝説が残る徳島県三好市山城町で、11月17日に「妖怪まつり」が開かれました。この祭りは、山城町に伝わる妖怪伝説を活かして地域を盛り上げようと、地域住民で作る藤川谷の会が毎年開いています。「こなきじじい」や「ヤマジチ」など、約30体の妖怪が会場を練り歩く妖怪行列では、あまりの迫力に泣き出す子供の姿も見られました。会場では、地元の食材をつかった「妖怪汁」が販売されたほか、徳島県西部を拠点に活動する