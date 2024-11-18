全国高校バスケットボール選手権（ウインターカップ）の組み合わせが18日発表された。男子で前回覇者の福岡第一は2回戦から登場し、豊浦（山口）―福島東稜の勝者と対戦する。昨年の準優勝校で、今年、高校年代国内最高峰リーグの「U18日清食品トップリーグ」を制した福岡大大濠も2回戦からのシードで、日本航空（山梨）―仙台大明成（宮城）の勝者と戦う激戦区となった。福岡の2校は決勝まで対戦しない。全国高校総体覇者の