熊本県警宇城署は18日、宇土市旭町の運動公園で15日午後8時50分ごろと17日午後7時ごろ、ウオーキング中の女性が背後から来た男から身体を触られる事案が発生したとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。男は20〜40歳くらいで身長170程度のやせ形。黒髪の短髪だったという。