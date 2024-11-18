ＮＨＫ党の立花孝志党首が１８日、ＳＮＳで来年１月に行われる兵庫県南あわじ市長選への出馬を表明した。立花氏は１７日に投開票が行われた兵庫県知事選に斎藤元彦氏を支援することを目的とした形で立候補していた。知事選終盤には兵庫県内の２９市長でつくる市長会の「有志２２人」が、斎藤氏の対抗候補の前尼崎市長の稲村和美氏を支持すると異例の表明。会見では斎藤氏を批判する市長もいた。２２人の中には、来年市長選