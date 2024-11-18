第103回全国高校サッカー選手権（12月28日開幕）の組み合わせ抽選会が18日、都内で行われた。開幕試合は15大会ぶりに出場する帝京（東京B）と京都橘の対戦が決まった。前回大会で4度目の優勝を飾り、連覇を狙う青森山田は2回戦で高川学園（山口）との初戦に臨む。高円宮U―18プレミアリーグWESTで首位に立ち、優勝候補の呼び声高い大津（熊本）は福井商と対戦する。尚志（福島）―東福岡、前橋育英（群馬）―米子北（鳥取）は1