読売テレビの高岡達之特別解説委員が18日、日本テレビ系「情報ライブミヤネ屋」（月〜金曜後1・55）に生出演し、17日に投開票された兵庫県知事選で、「NHKから国民を守る党」の立花孝志党首が果たした役割について私見を語った。パワハラやおねだりなど数々の疑惑を指摘され、県議会から全会一致で不信任決議を受け失職した斎藤元彦前知事（47）が、出直し知事選で元尼崎市長の稲村和美氏、日本維新の会を離党した前参院議員