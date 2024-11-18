放送作家の高田文夫氏（76）が18日、ニッポン放送「高田文夫のラジオビバリー昼ズ」（月〜金曜前11・30）に出演。無所属の前職・斎藤元彦氏（47）が再選された兵庫県知事選について言及した。斎藤氏は無所属6新人を破り再選を果たした。選挙戦ではパワハラなどの疑惑告発文書問題で失職した斎藤氏への評価や、混乱した県政の立て直しなどが問われたが、斎藤氏はネット戦略を駆使して大きな流れを起こし、最終盤で形勢を逆転し