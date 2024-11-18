「新世紀エヴァンゲリオン」シリーズの主人公・碇シンジ役などで知られる声優・緒方恵美（59）が18日に自身のX（旧ツイッター）を更新。無所属の前職・斎藤元彦氏（47）が当選を果たした兵庫県知事選についてコメントした。緒方は「『全体がひとつの方向にウワッと動き、反対意見を叩き潰す流れになった時、その主流には疑問を持った方がいい』昔から言われていることだけど、今が1番感じ入る。投票に行こうと呼びかけても動か