遠藤成内野手オリックスは18日、阪神を戦力外となった遠藤成内野手（23）を育成選手として獲得したと発表した。背番号は「124」。2020年に神奈川・東海大相模高からドラフト4位で阪神に入団し、今季まで1軍での出場はなかった。