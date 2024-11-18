今年9月、新潟市江南区の公共施設に駐輪してあった自転車からヘルメットなどを盗んだ疑いで53歳の男が逮捕されました。窃盗（車上ねらい）の疑いで逮捕されたのは、阿賀野市今板の作業員の男（53）です。男は今年9月28日午前10時前、新潟市江南区の公共施設に駐輪してあった自転車から、ヘルメットと走行距離などを測るサイクルコンピューター（時価合計約5500円）を盗んだ疑いが持たれています。事件は被害者から被害