Nandan Mandayam［１５日ロイター］ - インド自動車販売店協会連合（ＦＡＤＡ）によると、今年の祝祭シーズンだった１０月３日─１１月１３日の自動車販売台数は前年同期比１２％増の４３０万台となった。強い地方需要を背景とする二輪車の販売がけん引した。ただ目標の４５０万台に届かず、ＦＡＤＡは南インドでの豪雨と東部オディシャ州を直撃したサイクロンが影響したと分析した。内訳は二輪車の販売台数が約１４％増、乗