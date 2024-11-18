Gloria Dickie［バクー１５日ロイター］ - 国連環境計画（ＵＮＥＰ）国際メタン排出観測所（ＩＭＥＯ）が１５日公表した報告書によると、同観測所が石油・ガスのインフラ施設から放出されるメタンの観測を昨年開始して以降、該当する政府・企業に出した１２００件の警告のうち、放出を防ぐための本格的な対応措置が取られたのはわずか１％の１２件だった。ＵＮＥＰのリードアークテクト、ローランド・クペルス氏はアゼルバ