絶賛来日ツアー中のトム・ヨーク(Thom Yorke)。ライター・小野島大のオフィシャルレポートをお届けする。「Everything : Playing Work Solo From Across His Carrier」と題したトム・ヨークのソロ・ツアー、東京初日の11月15日立川ステージガーデン公演と翌16日渋谷LINE CUBE SHIBUYA公演を見た。どちらも事前の期待をはるかに上回る素晴らしいライヴだった。ここでは主に15日立川公演について述べる。バンドもバックアップミュ