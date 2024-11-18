デスク「セブン＆アイ・ホールディングス（井阪隆一社長）が、MBO（経営陣による買収）による株式非公開化を検討しているね」 記者「はい。創業家が関係する資産管理会社から買収提案を受けたもので、セブンの特別委員会が検討に入りました。11月13日時点でのセブンの時価総額は約6･4兆円。実現すれば、それ以上の買収金額となり、国内企業で過去最大のMBOになります」 デスク「セブンはカナダ企業から買収提案を受け