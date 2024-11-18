三代目 J SOUL BROTHERSのELLYが、自身のX（旧Twitter）でファンに向けて異例の呼びかけを行った。16日に福岡・みずほPayPayドーム福岡で行われた全国ドームツアー「三代目J SOUL BROTHERS LIVE TOUR 2024 “ECHOES OF DUALITY”」の初日公演後、「客席にふっとんだ指輪はこちら。Getした方、僕かLDHにお電話ください」と投稿した。さらに「何と交換しようか笑」と続け、商品写真の下には「762,127円（中古）」と値段も記載。この