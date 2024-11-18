第１０３回全国高校サッカー選手権大会（１２月２８日開幕）の組み合わせ抽選会が１８日、東京都内で行われた。２大会連続１５回目出場の静岡学園は、広島国際学院と１２月２９日の１回戦で戦うことが決まった。昨年の２回戦で当たり、１―１の末のＰＫ戦で敗れた相手。リベンジマッチとなった。ＤＦ野田裕人主将（３年）は広島国際学院の印象を「縦に速い攻撃をして守備も堅い印象がある」と話し、「静学スタイルを発揮して、