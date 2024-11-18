11月17日、徳島県阿南市羽ノ浦町で、コスモスの見ごろに合わせてウォーキングイベントが行なわれました。この「コスモスウォーキング」は、阿南市の羽ノ浦町や那賀川町を流れる那賀川北岸の保全活動を行っている阿南市那賀川北岸地域広域保全協議会が開いたものです。ウォーキングのスタート地点、那賀川河川敷には約60人が集まり、開会式では岡本邦彦会長の挨拶に続いて、地元の岩脇小学校金管バンド部に