第103回全国高校サッカー選手権大会の組み合わせ抽選会が18日午後、東京都内で行われています。全国大会出場校の主将や監督が出席した抽選会。抽選の結果、新潟県代表の新潟明訓は、全国大会で大阪府代表・阪南大高と対戦することになりました。新潟明訓は2回戦からの対戦となり、9大会ぶりの全国に挑みます。対する阪南大高は3大会ぶり、3度目の全国です。大会は12月28日に開会式と開幕戦が国立競技場で行われます。