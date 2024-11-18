BYDは独自開発のハイブリッド技術｢DM-i｣を搭載したPHVが高い人気を集め、同社の成長持続を牽引している（写真はBYDのウェブサイトより）中国のEV（電気自動車）最大手の比亜迪（BYD）が、同社の歴史に残る快挙を成し遂げた。2024年10月の自動車販売台数が50万台を超え、中国の自動車メーカーの月間記録を塗り替えたのだ。BYDは2022年4月にエンジン車の生産中止を宣言し、EVとPHV（プラグインハイブリッド車）だけを生産・販売して