「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１８日午後２時現在で、アップルインターナショナルが「買い予想数上昇」で２位となっている。 前週末１５日の取引終了後、２４年１２月期の連結業績予想について、売上高を３６９億７１００万円から４１７億９４００万円（前期比３５．２％増）へ、営業利益を１２億１４００万円から１５億１２００万円（同３７．７％増）へ、純利益を９億２０００万円