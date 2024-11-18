午後３時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は７２３、値下がり銘柄数は８６２、変わらずは５９銘柄だった。業種別では３３業種中１３業種が上昇。値上がり上位に海運、パルプ・紙、鉄鋼など。値下がりで目立つのは医薬品、機械、銀行、電気機器など。 出所：MINKABU PRESS