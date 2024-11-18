Image: Amazon こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。本日2024年11月18日は、どこにでも持ち歩ける 手のひらサイズのJackery製ポータブル電源が30％オフやフランネル素材で肌触りが良い、簡単シンプル操作の山善製電気毛布が18％オフなど、生活をアップグレードする便利アイテムがお得に登場し