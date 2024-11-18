■RADWIMPS野田洋次郎＆松田龍平は映画『泣き虫しょったんの奇跡』などで共演 【画像】RADWIMPS野田洋次郎＆松田龍平の自撮り2ショット RADWIMPSの野田洋次郎が自身のInstagramにて、松田龍平とのプライベートショットを公開した。 野田と松田は2018年公開の映画『泣き虫しょったんの奇跡』、2024年に放送されたドラマ『舟を編む ～私、辞書つくります～』（NHK）などで共演。プライベートでも親交があ