【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■「皆さんを幸せにする覚悟で来ました」（BTS JIN） BTSのJINが、11月16日・17日に韓国・ソウル市中区奨忠体育館にてファンショーケース『JIN ‘Happy’ Special Stage』を開催した。 今回のショーケースは、JINの1stソロアルバム『Happy』の発売を記念して開催。アルバム全曲をバンド編成で披露し、多彩なコーナーを通じてファンと交流した。