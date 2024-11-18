18日の外国為替市場のドル円相場は午後3時時点で1ドル＝154円59銭前後と、前週末午後5時時点に比べ1円17銭の大幅なドル安・円高。ユーロ円は1ユーロ＝162円87銭前後と1円53銭の大幅なユーロ安・円高で推移している。 株探ニュース