任期満了に伴う山形県知事選（２０２５年１月９日告示、同２６日投開票）について、同県の吉村美栄子知事（７３）は１８日、県庁内で記者団に「前向きに検討しなくてはいけない」と述べ、５選出馬に向けて意欲を示した。正式な表明時期は「しかるべき時に表明する」と述べるにとどめた。吉村氏は０９年に初当選。１３、１７年は無投票で当選した。これまで同知事選に立候補を表明した人はいない。