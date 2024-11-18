読売テレビ特別解説委員の高岡達之氏が18日、日本テレビ系「情報ライブミヤネ屋」（月〜金曜午後1時55分）に生出演。17日投開票の兵庫知事選において、無所属の前職斎藤元彦氏（47）が、元尼崎市長稲村和美氏ら無所属6新人を破り再選を果たした件に言及した。番組内では選挙翌日に兵庫県民へ年代別に聞き込み調査を行った。斎藤氏に投票した人たちは「SNSとかで調べて自分で決めた」「マスコミ・大手マスコミは一方通行的なとこ