Takahiko Wada［名古屋市１８日ロイター］ - 日銀の植田和男総裁は１８日午後の記者会見で、経済・物価が足元で見通し通りに進捗し、２０２６年度までの見通し期間後半の見通しが実現する確度が「ある程度高まるという自信」が得られれば次のステップに移ると述べた。賃金や１０月の東京都区部消費者物価指数（ＣＰＩ）のサービス価格など、足元では「ある程度、良い方向でデータが少しずつ出ている」とする半面で、その他全体