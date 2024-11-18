Valveが開発した名作FPS「Half-Life 2」は、2024年11月でリリースから20周年を迎えました。このことを記念して、Valveが運営するPCゲーム販売プラットフォームのSteamでは、日本時間の11月19日(火)3時までの期間限定でHalf-Life 2を無料でダウンロードできるキャンペーンが開催されています。Steam で 100% オフ:Half-Life 2https://store.steampowered.com/app/220/HalfLife_2/Half-Life 2 Anniversary Updatehttps://www.half-li