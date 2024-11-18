女子ゴルフの吉田優利（24＝エプソン）が18日までに自身のインスタグラムを更新。米ツアー挑戦1年目となった今季を振り返った。吉田は「2024シーズンもたくさんの応援をありがとうございました！」と書き出し、「今年はフィールドをアメリカに移してどんな一年になるかなぁと思いつつ、、終わってみればしっかり上手く行きませんでした」と記した。米国生活は苦難の連続だったことを明かし、「生活面だと、具合悪いなぁと思