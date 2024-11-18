日本航空（JAL）は、焼酎「森伊蔵」を国際線ビジネスクラスで12月15日限定で提供する。1998年に機内で「森伊蔵」の販売を開始して25周年を迎えることを記念した企画として実施する。機内では国際線と国内線のファーストクラスでも提供しているものの、ビジネスクラスでの提供は初めて。25周年記念企画として、1986年に「森伊蔵」が初蔵出しされた記念日である12月15日限定で、ビジネスクラスでも提供する。対象路線は北米・ハワイ