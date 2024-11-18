A.P.C.(アー・ペー・セー)からキルトコレクションの第26弾「A.P.C. キルト ラウンド 26(QUILTS ROUND 26)」が登場。2024年11月14日(木)よりA.P.C.青山、代官山FEMME、神戸などで発売される。“蝶の羽”テーマのクッション＆キルト「A.P.C. キルト」は、A.P.C.のジャン・トゥイトゥ(Jean Touitou)と、ジャマイカ出身のデザイナー、ジェシカ・オグデン(Jessica Ogden)による共同プロジェクト。第26弾となる最新コレクションでは、ジ