スターバックス(Starbucks Coffee)から、クリスマスシーズン第2弾の新作ドリンク「メリーベリー ストロベリー フラペチーノ」が登場。2024年11月22日(金)より期間限定で発売される。ストロベリーをとことん堪能する新作フラペチーノ「From_ To_ -Gift is limitless-」がテーマの2024年クリスマスシーズンでは、第1弾の「マカダミア ホワイトスノー チョコレート フラペチーノ」に続く第2弾の新作として、「メリーベリー ストロベリ