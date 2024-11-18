Xie YuClare Jim[香港 １８日 ロイター] - 中国の不動産大手、碧桂園（カントリー・ガーデン）は清算を回避するために、先月末に一部の債権者に対しオフショア債務再編案の予備的条件を提示した。事情に詳しい複数の関係者が明らかにした。関係者によると、再編案には修正されたキャッシュフロー予測が含まれている。この予測は今年に入り一部の海外債権者と共有した見積もりに比べて慎重な内容となっている。予測の詳細は明らか